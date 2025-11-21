🐟 Специалистов рыбного хозяйства в 2025 году стали искать чаще

Спрос на специалистов за год вырос на 34%, а зарплаты достигли 94 912 рублей.

В России вырос спрос на специалистов рыбного хозяйства: на 34% за 10 месяцев 2025 года.

Такие данные получены в результате исследовании «Авито Работа».

«По данным платформы, спрос на специалистов рыбной промышленности за год вырос на 34%, а средние зарплатные предложения достигали 94 912 рублей в месяц за полный день», — отметили эксперты.

Наиболее активно работодатели отрасли искали обработчиков рыбы: число вакансий увеличилось в 2,5 раза. Средние зарплаты для них достигли 72 476 руб.

Также в 2,4 раза вырос спрос на сотрудников складов предприятий рыбной промышленности, кандидатам предлагали около 77 009 рублей.

Также в топ-3 вошли маркировщики, которые наносят штрихкоды и другие обозначения на готовую продукцию, проверяют соответствие маркировки требованиям и подготавливают партии к отгрузке. За 10 месяцев 2025 года работодатели стали искать их в 2,4 раза активнее, а зарплаты составили 85 000 рублей в месяц.