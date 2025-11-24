Предприниматели Краснодарского края заплатили 12 млрд рублей после проверок ФНС в 2025 году

За 10 лет число выездных проверок бизнеса на Кубани сократилось в четыре раза. Налоговики приходят только к тем, у кого есть явные признаки нарушений.

По итогам контрольной работы налоговых органов Краснодарского края в 2024 году в бюджетную систему поступило почти 11 млрд рублей. С января по сентябрь 2025 года поступления составили 12 млрд.

«Кардинально поменялись технологии администрирования <…>. Сейчас все процессы автоматизированы, документы направляются налогоплательщикам, банкам, судебным приставам преимущественно в электронном виде», — сказал руководитель УФНС по Краснодарскому краю Алексей Семенов.

Также он добавил, что сейчас налоговики хотят, чтобы бизнес сам отказывался от уклонения от уплаты налогов, от использования схем. Выездные налоговые проверки проводят только при наличии явных признаков нарушений.

Если раньше к бизнесу приходили каждые три года, то за последние 10 лет число выездных проверок сократилось в 4 раза, а эффективность возросла вдвое.

Выявлять нарушения в уплате НДС позволяет автоматизированная система АСК НДС-2. Онлайн-ККТ позволяют контролировать расчеты, передавая информацию о чеках в режиме реального времени. Сейчас в Краснодарском крае больше 200,5 тыс. касс.

Также Алексей Семенов отметил, что за 35 лет налоговая служба прошла путь от 4 млн рублей налоговых доходов, собранных в казну в 1990 году, до 1 трлн рублей, которые поступили в бюджетную систему в 2024 году.