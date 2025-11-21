Силуанов: 98% новых налогоплательщиков эффективно уплачивают НДС без сбоев и полностью

Информационные системы ФНС помогают сокращать налоговые разрывы. Сейчас они составляют менее одного процента.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что АСК НДС-2 позволила сократить налоговый разрыв до менее чем одного процента.

«В прошлом году увеличили количество налогоплательщиков НДС, в первую очередь, для малого бизнеса. 98% новых налогоплательщиков эффективно уплачивают НДС без сбоев, с полной уплатой», — сказал Силуанов.

Также он отметил работу специалистов налоговой службы, которые «тонко, профессионально и аккуратно» доводят до бизнеса все изменения в законодательстве. Особенно, в части НДС.

20 ноября 2025 года Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон об увеличении ставки НДС с 2026 года до 22%, а также снижении порога для уплаты этого налога на УСН.