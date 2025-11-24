🚕 В такси хотят выделять квоты для водителей на личных нелокализованных автомобилях

Чтобы самозанятые таксисты могли работать даже на личных нелокализованных машинах, депутаты хотят каждый год устанавливать квоты для них в размере не менее 25% от общего числа автомобилей из регионального реестра такси.

Правительство одобрило законопроект депутатов, который позволит работать на нелокализованных собственных машинах частным водителям такси.

Физлица смогут включить свои автомобили в реестры такси, даже если они не будут соответствовать требованиям к локализации, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года. Для включения таких машин в реестр важно соблюсти следующие параметры:

автомобиль находится в собственности владельца больше 6 месяцев ;

собственник использует машину без привлечения третьих лиц.

Для таких таксистов депутаты хотят определить квоту в размере не менее 25% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в региональном реестре такси. Об этом пишет РБК.

Квоты каждый год будет устанавливать Минтранс. Для расчета лимита на 2026 год предлагают использовать количество автомобилей, внесенных в реестр по состоянию на 28 февраля 2026 года. С 2027 квоту будут определять по количеству зарегистрированных такси на 31 декабря предыдущего года.