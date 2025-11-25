Застройщики смогут платить штрафы и пени в рассрочку

Решение об отсрочке штрафов за перенос сроков ввода жилья в эксплуатацию планируют отменить с 2026 года.

Для компаний-застройщиков введут рассрочку по штрафам за задержку ввода жилья, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Мы взвешенно подходим к завершению моратория. Мы предлагаем инструмент, позволяющий применить некую рассрочку по штрафам и пеням за три года. Главная задача – не обанкротить отрасль, но более важная задача – это получение гражданами квартир в срок», — сказал Стасишин.

Документы для внедрения механизма уже подготовлены, добавил он.

Ранее об отмене моратория на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мораторий планируют отменить с 2026 года.