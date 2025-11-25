Застройщики смогут платить штрафы и пени в рассрочку
Для компаний-застройщиков введут рассрочку по штрафам за задержку ввода жилья, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
«Мы взвешенно подходим к завершению моратория. Мы предлагаем инструмент, позволяющий применить некую рассрочку по штрафам и пеням за три года. Главная задача – не обанкротить отрасль, но более важная задача – это получение гражданами квартир в срок», — сказал Стасишин.
Документы для внедрения механизма уже подготовлены, добавил он.
Ранее об отмене моратория на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мораторий планируют отменить с 2026 года.
