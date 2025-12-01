Военнослужащих могут оставить на работе при сокращении штата сотрудников

Работодатели будут обязаны гарантировать военнослужащим по мобилизации, по контракту и добровольцам преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.

1 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект с поправками в ст. 179 ТК.

Сейчас в случае призыва работника на военную службу по мобилизации, по контракту или в качестве добровольца действие трудового договора с работодателем приостанавливается на время прохождения службы или добровольного содействия.

Сотрудник может вернуться на работу в течение трех месяцев с окончания военной службы. Действие трудового договора возобновляют в момент выхода сотрудника на работу. Перед тем, как вернуться, работник должен предупредить работодателя об этом не позднее чем за три рабочих дня.

Чтобы расширить гарантии занятости военнослужащих, депутаты предлагают дать им преимущественное право остаться на работе при сокращении численности сотрудников.

«Предоставление указанной категории граждан преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата работников является мерой социальной справедливости и будет способствовать их успешной реинтеграции в гражданскую жизнь после выполнения особых задач», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения позволят обеспечить дополнительные гарантии тем, кто выполняет задачи в особых условиях, создать правовые предпосылки для социально-трудовой реабилитации военных, а также показать, что государство признает их заслуги.