📆 Нилов рассказал, кому досрочно выплатят зарплату за декабрь 2025 года

Если привычная дата выплаты заработной платы выпадает на новогодние праздничные дни, работодатель должен перевести деньги заранее.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что работодатели должны досрочно перечислить зарплату за декабрь 2025 года, если привычная дата выплаты приходится на новогодние праздники.

«Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных нерабочих праздничных дней, поэтому если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен все это сделать досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года», — сказал Нилов.

Также он добавил, что если в компании день выплат не совпадает с праздничными днями, то можно без нарушений перевести деньги сотрудникам уже после праздников. Однако некоторые компании все равно выбирают провести все выплаты в уходящем году.

Согласно ст. 136 ТК, зарплату нужно выплачивать не реже чем раз в полмесяца, однако, если работодатель досрочно рассчитался в декабре, а в январе сделает одну выплату, то у Роструда не будет к нему претензий.

