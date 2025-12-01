📆 Нилов рассказал, кому досрочно выплатят зарплату за декабрь 2025 года

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что работодатели должны досрочно перечислить зарплату за декабрь 2025 года, если привычная дата выплаты приходится на новогодние праздники.

«Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных нерабочих праздничных дней, поэтому если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен все это сделать досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года», — сказал Нилов.

Также он добавил, что если в компании день выплат не совпадает с праздничными днями, то можно без нарушений перевести деньги сотрудникам уже после праздников. Однако некоторые компании все равно выбирают провести все выплаты в уходящем году.

Согласно ст. 136 ТК, зарплату нужно выплачивать не реже чем раз в полмесяца, однако, если работодатель досрочно рассчитался в декабре, а в январе сделает одну выплату, то у Роструда не будет к нему претензий.

