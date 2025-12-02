❔ Можно ли лишить работника премии, если о выплате договорились устно

Работодатель отвечает за нарушение условий трудового договора, если он заключен письменно.

Роструд спросили – может ли работодатель лишить сотрудника премии, если ее наличие оговаривалось устно и не было впоследствии зафиксировано дополнительным соглашением.

«Полагаем, что может, поскольку работодатель несет ответственность за нарушение условий трудового договора, т. е. условий, непосредственно установленных в трудовом договоре либо в ЛНА работодателя или коллективном договоре», — ответило ведомство.

Зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ч. 1 ст. 135 ТК).

Работник должен быть ознакомлен с содержанием локальных нормативных актов и коллективным договором под роспись (ч. 2 ст. 22 ТК).

А возможность определения или закрепления условий оплаты труда в устной форме трудовым законодательством не предусмотрена.

