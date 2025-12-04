Котяков назвал самых востребованных специалистов в следующие 7 лет. Это медицинские и рабочие специальности

Согласно прогнозу, самыми востребованными в экономике России будут медсестры.

Глава Минтруда Антон Котяков назвал самых востребованных специалистов в РФ в ближайшие семь лет.

«Самыми востребованными с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры и акушеры», — сказал министр на Всероссийском кадровом форуме 2025.

Такие выводы следуют из кадрового прогноза до 2032 года.

Также на рынке труда востребованы электромеханики, автомеханики, механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок.

Одна из самых востребованных профессиональных групп сегодня – квалифицированные рабочие, добавил Котяков.

Ранее самые востребованные профессии называла вице-премьер Татьяна Голикова: по ее словам, это швеи и сварщики.