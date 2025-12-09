❔ Будут ли с 2026 года взносы за директора, который в отпуске без сохранения зарплаты
В чате ФНС пользователь интересуется, придется ли ООО на УСН платить страховые взносы с базы, равной МРОТ, за генерального директора, который находится в отпуске без сохранения заработной платы. Причем он же является учредителем и внешним совместителем.
Представитель налоговой твердо отвечает, что нужно. Ведь Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ не предусматривает исключений по уплате взносов в отношении физлица, который является единоличным исполнительным органом коммерческой организации.
Недавно мы писали, что страховые взносы придется платить даже компаниям, которые фактически не работают из-за того, что находятся в процессе ликвидации.
