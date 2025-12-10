Международные звонки запретят и введут детские сим-карты: подготовлен второй пакет мер по защите от мошенников

Первый пакет мер по защите от мошенничества уже вступил в силу в июне 2025 года. Позже разработают третий.

Правительство подготовило второй пакет мер по защите от телефонных аферистов и кибремошенников. Он включает около 20 мер, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Среди таких мер:

запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;

введение детских сим-карт — для защиты детей от нежелательного контента без заявлений;

восстановление доступа к Госуслугам с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;

ограничения по количеству банковских карт.

«Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств», — отметил Григоренко.

Ранее во вторник 9 декабря 2025 Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, а третий уже на подходе.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Поэтапно вводятся около 30 инициатив. Например, с 1 августа можно отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.