8032 ЦОК ОК НДС на УСН Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →
Пользователи интернета

Международные звонки запретят и введут детские сим-карты: подготовлен второй пакет мер по защите от мошенников

Первый пакет мер по защите от мошенничества уже вступил в силу в июне 2025 года. Позже разработают третий.

Правительство подготовило второй пакет мер по защите от телефонных аферистов и кибремошенников. Он включает около 20 мер, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Среди таких мер:

  • запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;

  • введение детских сим-карт — для защиты детей от нежелательного контента без заявлений;

  • восстановление доступа к Госуслугам с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;

  • ограничения по количеству банковских карт.

«Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств», — отметил Григоренко.

Ранее во вторник 9 декабря 2025 Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, а третий уже на подходе.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Поэтапно вводятся около 30 инициатив. Например, с 1 августа можно отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.

Автор

Господдержка.рф
Обновлено
НДС на УСН

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса

С 2026 года стартует налоговая реформа. Она затрагивает множество бизнесов и вводит новые правила для НДС, УСН, патента и страховых взносов. Пока законопроект с изменениями окончательно не принят, но вероятность вступления его в силу довольно высока. В этом материале — обзор главных планируемых нововведений.

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса
3
ИП_на_диване

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет