Международные звонки запретят и введут детские сим-карты: подготовлен второй пакет мер по защите от мошенников
Правительство подготовило второй пакет мер по защите от телефонных аферистов и кибремошенников. Он включает около 20 мер, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Среди таких мер:
запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;
введение детских сим-карт — для защиты детей от нежелательного контента без заявлений;
восстановление доступа к Госуслугам с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;
ограничения по количеству банковских карт.
«Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств», — отметил Григоренко.
Ранее во вторник 9 декабря 2025 Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, а третий уже на подходе.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Поэтапно вводятся около 30 инициатив. Например, с 1 августа можно отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
