С 28 декабря 2025 новые правила торговли маркированными товарами в розницу через ККТ

Для торговли косметикой на кассе нужно установить ТС ПИоТ. Еще нужен 2D-сканер и программа на кассу.

С 1 июля 2026 года в систему маркировки надо передавать сведения при продаже в розницу всех видов косметики, бытовой химии и товаров личной гигиены. Такая передача идет через ККТ.

Магазинам косметики уже сейчас нужно зарегистрироваться в «Честном знаке» (ГИС МТ), чтобы стать участником оборота товаров. Подать заявку нужно через официальный сайт до начала работы с маркированными товарами. Для этого понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП). Так вы станете участником оборота товаров.

Алгоритм действий расписала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству.

После регистрации в ГИС МТ нужно:

Подключиться к оператору ЭДО, чтобы передавать в «Честный знак» информацию о приемке товара. Подключить в «Честном знаке» товарные группы, с которыми работаете: инструкция. Приобрести 2D-сканер для считывания кодов маркировки на кассе. Приобрести ККТ (с форматом фискальных данных 1.2) и кассовую программу, которая умеет работать с маркированными товарами и указывать признак маркировки в чеке. Подключить кассу к оператору фискальных данных, который может предавать в «Честный знак» информацию о выводе товара из оборота.

С 28 декабря 2025 года вступает в силу новое требование для розничных продавцов: на кассовых зонах необходимо предусмотреть установку специализированного программного обеспечения — ТС ПИоТ (Технические средства получения информации о товаре).

ТС ПИоТ – это программные и программно-аппаратные решения, работающие в связке с ККТ. Их задача – собирать и передавать данные о маркированных товарах, подлежащих обязательной идентификации.

Требование распространяется на участников оборота товаров, поэтому, как только вы зарегистрируетесь в ГИС МТ и начнете сканировать коды маркировки при продаже, нужно помимо прочего использовать ТС ПИоТ.