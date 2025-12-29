8085 КПК БСН Моб
Мошенничество

Больше 800 тысяч россиян попали под подозрение в незаконных финансовых операциях в 2025 году

К 1 марта 2026 года Росфинмониторинг собирается полноценно запустить информационную систему «Антифрод» для борьбы с мошенниками.

В 2025 году операции более 800 тыс. физлиц оказались под подозрением.

«Количество физических лиц, чьи электронные средства платежа использовались в целях осуществления незаконных финансовых операций, за весь 2025 год составило более 800 тысяч», — сказали в Росфинмониторинге.

Также ведомство собирается усилить борьбу с киберпреступниками и запустить новую государственную информационную систему ГИС «Антифрод», а еще — внести изменения в рамках пакета законопроектов «Антифрод  2.0».

Платформа «Антифрод» позволяет госорганам, банкам, операторам связи и другим организациям оперативно обмениваться информацией, чтобы предотвратить мошеннические действия. Сейчас система работает в пилотном режиме, ее собираются запустить 1 марта 2026 года.

