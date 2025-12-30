📈 Средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 отраслях в 2025 году

Зарплату более 180 тысяч получали в добыче полезных ископаемых, на производстве табачных изделий, в IT. А более 150 тыс. — на водном транспорте и в международных органах.

В октябре 2025 года средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 отраслях экономики РФ.

Самые высокие зарплаты были у сотрудников сферы воздушного и космического транспорта (215,4 тысячи рублей) и рыболовства (205,5 тыс.).

Доход более 180 тыс. получали занятые в добыче металлических руд, нефти и газа, на производстве табачных изделий, в IT-отрасли, финансисты и страховщики.

Зарплаты более 150 тысяч платили работникам водного транспорта и международных органов.

Еще в 19 отраслях зарплаты превысили 100 тыс. рублей. Среди них – производство нефте- и химических продуктов, лекарств, компьютеров, электроники, а также металлургия, строительство, железнодорожная сфера.

Среднемесячная начисленная зарплата в октябре 2025 года по России составила 99,7 тыс. рублей.

