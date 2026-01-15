🤰 Беременным, уволенным по ликвидации, могут увеличить пособие

Предлагается платить пособие по беременности и родам исходя из среднего заработка за последние два года работы, но не ниже 100% прожиточного минимума.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому беременные женщины, потерявшие работу из-за ликвидации организации, будут получать пособие по беременности и родам в размере своего среднего заработка за последние два года.

Инициативу внесли в Госдуму 15 января 2026 года.

Сейчас таким сотрудницам полагается пособие по БиР в размере прожиточного минимума в регионе.

«Беременная женщина не должна оказываться за чертой выживания только потому, что ее работодатель исчез с рынка. ЛДПР предлагает восстановить справедливость: выплачивать таким женщинам пособие по беременности и родам исходя из их реального среднего заработка за последние два года работы, а не сводить поддержку к формальному минимуму. При этом пособие не может быть ниже прожиточного минимума – это базовая гарантия, которой мы будем добиваться», — прокомментировал депутат Леонид Слуцкий.

Изменения предлагается внести в ст. 8 закона о госпособиях имеющим детей. Пособие будет выплачиваться исходя из среднего заработка за последние два года работы, но не ниже 100% ПМ трудоспособного населения для региона.

Закрытие организации – форс-мажорное обстоятельство, не зависящее от работника, отметили депутаты. По их мнению, такие нововведения помогут беременным женщинам сохранить доход, снизить уровень стресса и риски для здоровья, укрепят доверие к системе социальной поддержки и будут способствовать улучшению демографической ситуации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.