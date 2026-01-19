С начала 2026 года банки заблокировали 3 млн счетов физлиц

Не все банки рассказывают клиентам, почему им временно заблокировали счета.

В первые недели 2026 года банки установили 2-3 млн временных блокировок на счета физлиц. Это примерно 1-2% от всех активных клиентов. Ограничения нужны, чтобы бороться с мошенничеством. Ранее в месяц блокировали около 330 тыс. переводов.

Не все банки соблюдают рекомендации Центробанка и не объясняют причины блокировки, что ставит клиентов в неудобное положение — они не могут получить свои деньги. Кроме переводов на карту под блокировку также попадают операции с покупками на маркетплейсах. Об этом пишет «Коммерсант».

«Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем», — сказала партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони.

С 1 января 2026 года начал действовать приказ Центробанка, по которому стало в два раза больше критериев подозрительных операций. В общей сложности их 12.

Представители банковского сектора признали, что новые признаки привели к росту блокировок, но банки стремятся быстро разобраться в ситуации и снять ограничения.

Узнайте больше о том, как работать бухгалтеру-аутсорсеру, чтобы не допустить блокировки счетов. Смотрите запись вебинара «Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика».