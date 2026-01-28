Минфин разъяснил, как в 2026 году применять новую ставку НДС к длящимся контрактам

С 1 января применяется ставка НДС 22%, исключений по длящимся контрактам в рамках 44-ФЗ нет.

В письме от 19.01.2026 № 24-06-06/2382 Минфин разъяснил, какие ставки НДС применять при исполнении контракта в сфере закупок.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС повышена до 22%, напомнило ведомство.

Исключений по товарам (работам, услугам), имущественным правам по длящимся договорам, заключенным до этой даты, нет. То есть ставку 22% следует применять независимо от даты договора и его условий.

Если заключенным до 2026 года контрактом на строительство, реконструкцию объектов капстроительства установлены этапы работ, то НДС рассчитывают по ставке для таких этапов:

20% – если работы приняты заказчиком до 1 января 2026 года ;

22% – будут приняты после 1 января 2026.

При этом в отношении оплаты, полученной подрядчиком в 2026 году за выполненные работы, принятые заказчиком в 2025, исчисление НДС после выполнения работ не предусмотрено, уточнил Минфин.

Научим вести учет на ОСНО и спецрежимах в 2026 году на курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026: НДС, спецрежимы и новые тарифы». Вы узнаете, как рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и страховые взносы, работать на УСН и АУСН, заполнять документы и отчеты по новым образцам.

Цена курса со скидкой 0%: 7 900 ₽ вместо 7 900 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 24 ак. часа.