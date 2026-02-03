❔ Можно ли установить одинаковый оклад замдиректору и уборщице: ответ Роструда

Не запрещено установить одинаковые оклады по всем должностям, а разницу отрегулировать персональными надбавками.

На сайте Онлайнинспекции.рф рассмотрели ситуацию: работодатель хочет установить в штатном расписании одинаковые оклады по всем должностям: и оклад заместителя директора, и оклад уборщицы планируется на уровне МРОТ.

Разницу в фактической зарплате между разными должностями хотят отрегулировать персональными надбавками. Вправе ли компания так сделать, и не нарушаются ли в таком случае права сотрудников, спросил пользователь.

«Полагаем, что вправе, а права работников в такой ситуации нарушаться не будут», — считает Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК, зарплата включает доплаты и надбавки компенсационного характера и стимулирующие выплаты.

Зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда — ч. 1 ст. 135 ТК. А системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и ЛНА (ч. 2 ст. 135 ТК).