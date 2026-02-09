👷‍♂️ Роструд объяснил, нужно ли предоставлять место для переодевания в спецодежду

Работодатель обязан предоставить и оборудовать место для переодевания, если работникам положена спецодежда.

На сайт Онлайнспекции обратились за разъяснением: работодатель обязывает сотрудников переодеваться в спецодежду. Обязан ли он предоставить место для переодевания и оборудовать его, спросил пользователь

Да, обязан, ответил Роструд.

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя – это предусмотрено в ст. 216.3 ТК.

В этих целях работодатель должен по установленным нормам оборудовать санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медпомощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организовать посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, установить устройства для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

Требования к санитарно-бытовым помещениям содержатся в п. 8.1-8.4, 8.7 Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. № 40:

помещения должны быть оборудованы устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением;

использование санитарно-бытовых помещений не по назначению не допускается;

гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин. Если численность работников меньше 15 человек – допускаются совмещенные гардеробные, санузлы, душевые, умывальные;

в гардеробных шкафчики для хранения одежды, должны предусматривать раздельное хранение рабочей и личной одежды;

количество мест в гардеробных спецодежды должно соответствовать количеству работников в наибольшей смене.

Обязательные программы по Охране труда (А+Б+Первая помощь и СИЗ) Готовый комплект обучения для 90% сотрудников. Освойте общие вопросы ОТ (Программа А), безопасные методы работы (Программа Б), приемы оказания первой помощи и применение СИЗ по новым требованиям. Идеальное решение для комплексного обучения работников с выдачей протоколов проверки знаний сразу по нескольким программам! Сведения по обученным лицам передаются в реестр Минтруда. Хочу этот курс

Затрудняетесь с выбором программы обучения по охране труда? Позвоните по номеру 8(800)300-92-97 или напишите в чат поддержки, поможем разобраться