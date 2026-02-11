Премиум +2 моб
Трудовые отношения

Для экономии бизнес переводит сотрудников на укороченные смены

Работодатели начали экономить на выплатах сотрудникам, оправляя их в неоплачиваемый отпуск или сокращая рабочие часы.

В третьем квартале 2025 года до 5,5 млн человек выросло число частично занятых. Это максимум с 2015 года.

Каждый шестой сотрудник работает меньше 40 часов в неделю или ушел в неоплачиваемый отпуск. Работодатели стали на 12% чаще переводить работников на неполный день, чтобы сэкономить на кадрах. Об этом сказано в исследовании FinExpertiza.

Экономию с помощью частичной занятости практикуют представители общепита и гостиничного бизнеса, где частично занятых 33,9% или 124,9 тыс. человек. Такая модель характерна и для обрабатывающей промышленности (27% или 1,6 млн человек) и строительства (22,7% или 271,3 тыс.).

При сокращении рабочих часов сотрудника со средней зарплатой 98 193 рубля работодатель за три месяца может сэкономить около 294 тыс., а если работник получает МРОТ 22 440 рублей (в 2025 г.), то экономия составит 67 тыс.

