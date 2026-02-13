Если появились новые вредные или опасные факторы на работе – нужно актуализировать нормы выдачи СИЗ

В Правилах обеспечения работников средствами индивидуальной защиты есть 5 причин для актуализации норм выдачи СИЗ.

Правила обеспечения средствами индивидуальной защиты тесно связаны со спецоценкой условий труда и оценкой профрисков.

Поэтому в рамках проведения оценки рисков необходимо проводить мониторинг и актуализацию Норм обеспечения СИЗ.

Согласно п. 19 Правил, утвержденных приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н, есть пять случаев, когда нужно рассмотреть вопрос актуализации норм выдачи СИЗ:

заявление работника;

заявление руководителя работника;

заявление представителя профсоюза или другого уполномоченного представительного органа работников (при наличии);

наличие или возможное появление вредных и (или) опасных производственных факторов на каждом рабочем месте;

выявление не зафиксированных ранее опасностей, требующих применения новых СИЗ.

