Если появились новые вредные или опасные факторы на работе – нужно актуализировать нормы выдачи СИЗ
Правила обеспечения средствами индивидуальной защиты тесно связаны со спецоценкой условий труда и оценкой профрисков.
Поэтому в рамках проведения оценки рисков необходимо проводить мониторинг и актуализацию Норм обеспечения СИЗ.
Согласно п. 19 Правил, утвержденных приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н, есть пять случаев, когда нужно рассмотреть вопрос актуализации норм выдачи СИЗ:
заявление работника;
заявление руководителя работника;
заявление представителя профсоюза или другого уполномоченного представительного органа работников (при наличии);
наличие или возможное появление вредных и (или) опасных производственных факторов на каждом рабочем месте;
выявление не зафиксированных ранее опасностей, требующих применения новых СИЗ.
