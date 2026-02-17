❔ На сколько можно сократить зарплату при выговоре

Масленица общ моб 2
Зарплата не должна уменьшиться больше чем на 20%.

За дисциплинарное взыскание на работе можно сократить премиальную части зарплаты, но не больше чем на 20%.

Об этом напомнила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«Снижение выплат возможно только за период, когда было назначено дисциплинарное взыскание, зарплата не должна уменьшаться больше, чем на 20%», — пояснила эксперт.

Есть такие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение. Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Например — нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работодателя, добавила Голубева.

В ЛНА в качестве основания лишения или уменьшения премии можно указать наличие у работника дисциплинарного взыскания. Тогда лишение работника премии будет не наказанием за дисциплинарный проступок, а следствием такого наказания. То есть работника лишают премии не в качестве дисциплинарного наказания, а как следствие назначения дисциплинарного наказания, уточнила эксперт.

Но нельзя лишить премии произвольно и на весь период действия дисциплинарного наказания.

Судебная практика показывает, что недопустимо лишать сотрудника за один и тот же проступок ежемесячной, полугодовой и годовой премии, поскольку такое лишение носит дискриминационный характер, предупредила она.

