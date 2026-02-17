❔ На сколько можно сократить зарплату при выговоре
За дисциплинарное взыскание на работе можно сократить премиальную части зарплаты, но не больше чем на 20%.
Об этом напомнила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Снижение выплат возможно только за период, когда было назначено дисциплинарное взыскание, зарплата не должна уменьшаться больше, чем на 20%», — пояснила эксперт.
Есть такие виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение. Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
Например — нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работодателя, добавила Голубева.
В ЛНА в качестве основания лишения или уменьшения премии можно указать наличие у работника дисциплинарного взыскания. Тогда лишение работника премии будет не наказанием за дисциплинарный проступок, а следствием такого наказания. То есть работника лишают премии не в качестве дисциплинарного наказания, а как следствие назначения дисциплинарного наказания, уточнила эксперт.
Но нельзя лишить премии произвольно и на весь период действия дисциплинарного наказания.
Судебная практика показывает, что недопустимо лишать сотрудника за один и тот же проступок ежемесячной, полугодовой и годовой премии, поскольку такое лишение носит дискриминационный характер, предупредила она.
А куда подключить комп,если в деревне интернет глушат так ,что и сотовая связь с трудом работает ,на этом фоне ещё и с заиканием. Действительно ,Нада этих придумщиков выгнать на вольные хлеба,. А то в кибинетах у них и моль на учёте, налоги платят...