Работодатели дают на 25-30% больше задач, чем сотрудники могут выполнить

Руководители ошибаются, когда считают перегрузку сотрудников следствием пиковых периодов. На самом деле задач стабильно ставят больше, чем специалисты могут выполнить.

В январе-феврале 2026 года на одного сотрудника примерно создают 20 задач, тогда как фактически закрывается только 14. Об этом сказано в исследовании Kaiten, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Объем создаваемых задач превышает количество закрываемых: разрыв между ними держится на уровне около 5-6 задач на сотрудника в месяц. Компании планируют примерно на 25-30% больше, чем успевают выполнить.

«Часто руководителям кажется, что перегрузка — это следствие пиковых периодов, которые не всегда легко предсказать. Но данные показывают, что несоответствие между объемом планирования и фактическим выполнением сохраняется на протяжении всего года», — сказала HRD Kaiten Алеся Шахова.

Весной и летом на одного сотрудника приходится в среднем 21 созданная задача в месяц, при этом закрывается 15 задач весной и 16 — летом. Осенью среднее число созданных задач увеличивается до 23 на одного работника, при этом закрывается 17.

В декабре на одного сотрудника в среднем создается 24 задачи, а количество закрытых поручений растет до 18 на человека. В этот период акцент смещается с постановки задач на их завершение, что подтверждают данные по скорости работы.