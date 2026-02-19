❄ Суд 2026: за уборку снега, которая не входит в обязанности сотрудника, нужно доплатить

Дополнительную работу нужно оплатить, даже если об этом изначально не договорились.

Сторож-вахтер должен был охранять и проводить на предприятии контрольно-пропускные мероприятия.

Но начальник под угрозой увольнения заставлял зимой убирать снег, а летом подметать листья и пропалывать клумбы. Эти работы не оплачивались.

Сторож письменно потребовал у работодателя оплатить дополнительную работу, но это не дало результата. Поэтому подал иск в суд.

Апелляционный и кассационный суды решили, что истцу нужно доплатить за совмещение. Об этом говорится в определении 8-го КСОЮ от 13.01.2026 № 88-658/2026.

Сотрудник выполнял хозяйственные работы, которые не входили в его обязанности. Такие работы нужно оплачивать дополнительно, даже если стороны об этом изначально не договорились.

