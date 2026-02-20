25% сотрудников получили повышение зарплаты в 2025 году

У 49% получивших повышение зарплата выросла на 10%. В 2026 году на повышение рассчитывают 32% сотрудников.

В 2025 году повышение зарплаты получили 25% россиян, причем 9% отметили повышение как в должности, так и в зарплате, а 3% повысили только в должности.

20% участников опроса взяли на себя дополнительную работу, чтобы получить повышение. 14% выполнили план, в 7% перевыполнили его. В другую компанию, где больше платят, ушли 13% россиян, а 6% перевелись в другое подразделение. Об этом сказано в исследовании сервиса Работа.ру.

Больше половины сотрудников (51%) признались, что не делали ничего особенного, чтобы заслужить повышение. Их просто отблагодарили за заслуги и хорошую работу.

У 49% получивших повышение зарплата выросла на 10% по сравнению с предыдущим окладом. 34% стали получать на 10-30% больше, 9% — на 30-50%, а 4% — на 50-70%. Зарплата на 70-100% выросла только у 3% участников опроса. А у 1% оклад вырос сразу на 150%.

В 2026 году повышения ждут 32% сотрудников, причем вырасти в должности планируют 2%, а повышение и в должности, и в зарплате рассчитывают получить 16%.

