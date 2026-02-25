Весенняя школа моб
Охрана труда

❔ Сколько раз нужно инструктировать работника перед направлением в командировки

Ознакомить работника с инструкцией можно один раз.

Роструд спросили – обязательно ли каждый раз инструктировать работника по вопросам охраны труда перед направлением в очередную командировку, или достаточно один раз ознакомить с инструкцией и получить подпись в листе ознакомления.

Инструктировать каждый раз не обязательно, если иное не установлено работодателем, считают в ведомстве.

«Полагаем, можно один раз ознакомить работника с инструкцией», — отметил Роструд.

Пункт 8 Правил обучения по охране труда (утв. постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464) предусматривают такие виды инструктажа по охране труда:

  • вводный инструктаж;

  • инструктаж по охране труда на рабочем месте;

  • целевой инструктаж по охране труда.

Целевой проводится для работников:

  • перед проведением работ повышенной опасности;

  • перед выполнением работ на объектах повышенной опасности;

  • перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка;

  • перед выполнением работ по ликвидации последствий ЧС;

  • в иных случаях, установленных работодателем.

Формы и методы проведения инструктажа по охране труда определяются работодателем.

Автор

Василий С

Василий С

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Штирлиц при отправке Плейшнера в командировку 154 раза проинструктировал его по охране труда.

    Потом ещё столько же раз спрашивал и переспрашивал, что бы выяснить всё ли он хорошо запомнил и усвоил....

    Но он всё равно нарушил!

