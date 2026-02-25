❔ Сколько раз нужно инструктировать работника перед направлением в командировки
Роструд спросили – обязательно ли каждый раз инструктировать работника по вопросам охраны труда перед направлением в очередную командировку, или достаточно один раз ознакомить с инструкцией и получить подпись в листе ознакомления.
Инструктировать каждый раз не обязательно, если иное не установлено работодателем, считают в ведомстве.
«Полагаем, можно один раз ознакомить работника с инструкцией», — отметил Роструд.
Пункт 8 Правил обучения по охране труда (утв. постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464) предусматривают такие виды инструктажа по охране труда:
вводный инструктаж;
инструктаж по охране труда на рабочем месте;
целевой инструктаж по охране труда.
Целевой проводится для работников:
перед проведением работ повышенной опасности;
перед выполнением работ на объектах повышенной опасности;
перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка;
перед выполнением работ по ликвидации последствий ЧС;
в иных случаях, установленных работодателем.
Формы и методы проведения инструктажа по охране труда определяются работодателем.
