❔ Сколько раз нужно инструктировать работника перед направлением в командировки

Ознакомить работника с инструкцией можно один раз.

Роструд спросили – обязательно ли каждый раз инструктировать работника по вопросам охраны труда перед направлением в очередную командировку, или достаточно один раз ознакомить с инструкцией и получить подпись в листе ознакомления.

Инструктировать каждый раз не обязательно, если иное не установлено работодателем, считают в ведомстве.

«Полагаем, можно один раз ознакомить работника с инструкцией», — отметил Роструд.

Пункт 8 Правил обучения по охране труда (утв. постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464) предусматривают такие виды инструктажа по охране труда:

вводный инструктаж;

инструктаж по охране труда на рабочем месте;

целевой инструктаж по охране труда.

Целевой проводится для работников:

перед проведением работ повышенной опасности;

перед выполнением работ на объектах повышенной опасности;

перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка;

перед выполнением работ по ликвидации последствий ЧС;

в иных случаях, установленных работодателем.

Формы и методы проведения инструктажа по охране труда определяются работодателем.