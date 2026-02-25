КПП ЗП моб
Экономика России

📉 Прогноз на 2026 год: будет замедление экономики и спад инвестиций

Института ВЭБа дал макроэкономический прогноз, по которому увеличение ВВП, снижение инвестиций и жесткая денежно-кредитная политика негативно скажутся на росте российской экономики.

Эксперты Института ВЭБа дали прогноз по основным макроэкономическим показателям — таким как ВВП, инфляция, инвестиции, курс рубля, ставка, доходы населения и уровень промышленного производства.

Согласно прогнозу, в начале 2026 года из-за повышения НДС сохранится жесткая денежно-кредитная политика, а инвестиции сократятся. Это окажет негативное влияние на рост экономики.

Ожидается, что в первом квартале 2026 года ВВП увеличится на 1%, а по итогам года — на 0,8%, следует из прогноза Института ВЭБа.

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников рассчитывает, что восстановление экономики произойдет в 2027 году или в лучшем случае в конце 2026. Официальный прогноз министерства предполагает рост ВВП на 1,3% в 2026 году. Такая информация была опубликована в сентябре 2025, но в марте 2026 Минэк может пересмотреть оценку.

По данным Росстата, экономика в 2025 году выросла на 1%. Для сравнения, в 2024 году показатель был 4,3%, а в 2023 — 4,1%.

Комментарии

2
  • Ирина Е
    Специалист

    А Мишустин хвастается ростом ВВП. Он ничего не понимает в экономике?

    А Мишустин хвастается ростом ВВП. Он ничего не понимает в экономике?

