📉 Прогноз на 2026 год: будет замедление экономики и спад инвестиций
Эксперты Института ВЭБа дали прогноз по основным макроэкономическим показателям — таким как ВВП, инфляция, инвестиции, курс рубля, ставка, доходы населения и уровень промышленного производства.
Согласно прогнозу, в начале 2026 года из-за повышения НДС сохранится жесткая денежно-кредитная политика, а инвестиции сократятся. Это окажет негативное влияние на рост экономики.
Ожидается, что в первом квартале 2026 года ВВП увеличится на 1%, а по итогам года — на 0,8%, следует из прогноза Института ВЭБа.
Глава Министерства экономического развития Максим Решетников рассчитывает, что восстановление экономики произойдет в 2027 году или в лучшем случае в конце 2026. Официальный прогноз министерства предполагает рост ВВП на 1,3% в 2026 году. Такая информация была опубликована в сентябре 2025, но в марте 2026 Минэк может пересмотреть оценку.
По данным Росстата, экономика в 2025 году выросла на 1%. Для сравнения, в 2024 году показатель был 4,3%, а в 2023 — 4,1%.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?