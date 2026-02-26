🚗 🚙 При продаже нескольких машин вычет будет только один

Если минимальный срок владения не соблюден, но после вычетов налога к уплате не будет – подавать декларацию 3-НДФЛ все равно нужно.

Если физлицо продает автомобиль, срок владения которым меньше трех лет, нужно сдать декларацию по форме 3-НДФЛ. Срок владения при этом отсчитывается с даты государственной регистрации, уточняют налоговики.

Не нужно декларировать доходы от продажи авто, если общая сумма доходов от реализации за календарный год не превышает 250 тыс. рублей.

При заполнении 3-НДФЛ при продаже автомобиля налогоплательщик имеет право уменьшить сумму облагаемых налогом доходов на сумму:

фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на покупку продаваемого ТС;

имущественного вычета в фиксированном размере 250 тыс. рублей.

Если продали нескольких транспортных средств, рассчитывается общий доход для налогообложения – сумма, полученная от продажи всех т/с, владение которыми менее 3 лет и проданных в одном календарном году.

При этом имущественный вычет в 250 тыс. рублей дается на все проданные транспортные средства, а не на каждое, предупреждает УФНС.

Если срок владения менее 3 лет, но налога к уплате нет после получения вычетов — обязанность представить декларацию сохраняется, добавили представители налоговой.