👦 Несовершеннолетним могут разрешить работать во вредных и опасных условиях труда уже в 2026 году
Ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства смягчат к лету 2026 года.
Для этого проведут оценку условий труда, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Должен быть новый документ, который заметно сократит ограничения, но принцип сохранится: принцип защиты прав несовершеннолетних, но при этом создание дополнительных условий для трудоустройства», — пояснил он.
Сейчас работодатели жалуются на правовой пробел: с одной стороны, несовершеннолетние имеют право получать профессиональное образование и проходить практику на предприятии. Но взять их на работу нельзя, если производство отнесено к вредным и опасным. Получается, что в 17,5 лет «дипломированный специалист выходит на рынок труда», но не может работать по профессии.
«Найден новый механизм, и через оценку условий труда будут в отдельных случаях [на такие производства] допущены несовершеннолетние. Хочу подчеркнуть, речь идет не про вредные условия труда. Речь идет про те условия труда, которые были опасны 20 лет назад, но ситуация поменялась: сегодня там находиться более безопасно, чем на улице, но по действующим устаревшим нормам производство считается опасным», — уточнил Нилов.
По его словам, Минтруд запустил изменение НПА. Уже в марте 2026 года на площадке комитета в Госдуме обсудят их итоговую версию, затем подпишут, и новые требования вступят в силу.
Уже новый выпуск-2026 из техникумов и колледжей сможет ориентироваться на эти изменения, добавил депутат.
После проведения оценки условий труда, если рабочее место признают безопасным, несовершеннолетний с соответствующим образованием сможет там трудиться.
если молодежь пойдет работать на подобные профессии, то веротянее всего появится риск заболеваний, которые скажутся рождаемости, а это влечет ограничению демографической политики- странно это все