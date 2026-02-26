👦 Несовершеннолетним могут разрешить работать во вредных и опасных условиях труда уже в 2026 году

К лету 2026 власти хотят пересмотреть оценку условий труда для подростков. Ограничения для трудоустройства на производства могут сократить.

Ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства смягчат к лету 2026 года.

Для этого проведут оценку условий труда, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Должен быть новый документ, который заметно сократит ограничения, но принцип сохранится: принцип защиты прав несовершеннолетних, но при этом создание дополнительных условий для трудоустройства», — пояснил он.

Сейчас работодатели жалуются на правовой пробел: с одной стороны, несовершеннолетние имеют право получать профессиональное образование и проходить практику на предприятии. Но взять их на работу нельзя, если производство отнесено к вредным и опасным. Получается, что в 17,5 лет «дипломированный специалист выходит на рынок труда», но не может работать по профессии.

«Найден новый механизм, и через оценку условий труда будут в отдельных случаях [на такие производства] допущены несовершеннолетние. Хочу подчеркнуть, речь идет не про вредные условия труда. Речь идет про те условия труда, которые были опасны 20 лет назад, но ситуация поменялась: сегодня там находиться более безопасно, чем на улице, но по действующим устаревшим нормам производство считается опасным», — уточнил Нилов.

По его словам, Минтруд запустил изменение НПА. Уже в марте 2026 года на площадке комитета в Госдуме обсудят их итоговую версию, затем подпишут, и новые требования вступят в силу.

Уже новый выпуск-2026 из техникумов и колледжей сможет ориентироваться на эти изменения, добавил депутат.

После проведения оценки условий труда, если рабочее место признают безопасным, несовершеннолетний с соответствующим образованием сможет там трудиться.

