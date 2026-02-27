📚 25% сотрудников тратят больше 6 часов в неделю на подготовку отчетов

Автоматизация отчетности и цифровизация документов помогает кадровикам сэкономить рабочее время и ускорить выполнение задач в восемь раз.

На подготовку неавтоматизированных отчетов у 25% работников уходит больше шести часов в неделю, а 38% такое же время тратят на согласование документов, запросов и заявок.

Об этом сказано в исследовании hh.ru и HRlink, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Исправить ситуацию позволяет автоматизация бумажной работы и переход к цифровым технологиям. Это позволят ускорить работу кадровиков в восемь раз.

46% специалистов кадровых служб в среднем тратят 6-8 рабочих часов на написание отчетов, на согласование — еще шесть часов.

«Оформление 10 документов на бумаге — это около 30 и более кликов мышкой и несколько часов на ручной перенос данных, печать, передачу, физическое подписание, контроль, подшивку и пересылку. При массовом найме или высокой текучести кадров это десятки трудочасов HR-отдела ежемесячно», — сказал партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

Больше всего времени на согласование документов и запросов тратят сотрудники энергетического комплекса и ТЭК — 53% опрошенных выделяют на это больше 6 часов в неделю. На втором месте — сотрудники здравоохранения и фармацевтики, муниципальные служащие, а также работники промышленного сектора и производства (по 29%). Специалисты в IT, логистике, транспортной сфере и в области услуг тратят на отчеты меньше часа в неделю.