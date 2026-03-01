ФНС: надеяться, что налоговая не заметит сделку, не стоит

Даже если обязаны, но не подали декларацию 3-НДФЛ о доходах за 2025 год, все равно будет камеральная проверка без нее.

В ряде случаев гражданин обязан проявить самостоятельность — лично рассчитать налог и подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Отчитаться о доходах, полученных в 2025 году, нужно до 30 апреля 2026 года включительно.

В категории обязанных, в первую очередь, ИП на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие. А также обычные граждане: о своем доходе за 2025 год необходимо сообщить тем, кто продал квартиру или машину раньше минимального срока владения, получил подарки не от близких родственников, сдавал жилье в аренду, имел заработки за рубежом или выиграл в лотерею.

Рассчитанную сумму налога нужно перечислить в бюджет до 15 июля 2026.

«Что же ждет тех, кто проигнорирует требования закона и не подаст декларацию до 30 апреля? Как показала практика последних пяти лет, надеяться на то, что налоговая “не заметит” сделку, не стоит. В отношении граждан, не представивших декларацию 3-НДФЛ, проводятся “бездекларационные” камеральные проверки», — заверило УФНС.

По итогам такой проверки, помимо суммы НДФЛ к уплате, налогоплательщику начислят штрафы и пени за нарушение сроков подачи декларации.