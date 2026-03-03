Нилов: идею «Юрьева дня» для увольнений невозможно воспринимать всерьез
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что с иронией воспринял предложение бизнесмена Германа Стерлигова увольнять сотрудников только один раз в год — в Юрьев день (9 декабря, 26 ноября по старому стилю).
Согласно ТК, сотрудник может в любое время уволиться с работы, причем по своему желанию. Запрет на увольнение нарушит права россиян.
«Я с иронией отнесся к этому предложению. Оно напоминает времена крепостного права, поэтому серьезно это воспринимать не стоит. Надо ориентироваться на нормы трудового законодательства», — сказал Ярослав Нилов.
Также он добавил, что в законе перечислены социальные группы, которые защищены от увольнения по инициативе работодателя, однако всегда есть возможность уйти по собственному желанию, проинформировав работодателя.
Хотелось бы Юрьев день наоборот. Хотя бы раз в год иметь возможность увольнять любых сотрудников ничего не объясняя.
Лучше бы распространили идею Юрьева дня на увольнение с воинской службы по контракту в условиях СВО.
В этот день 03.03.1861 года, ровно 165 лет назад крепостное право отменили. С праздником !