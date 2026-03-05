16% сотрудников возьмут отпуск или отгул, чтобы продлить выходные на 8 Марта

Молодежь до 34 лет и сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей стремятся больше отдыхать на 8 Марта.

Каждый шестой россиянин собирается взять отгул или отпуск, чтобы продлить отдых на 8 Марта. 61% сотрудников не собирается продлевать выходные, а 11% пока не определились.

Согласно производственному календарю на 2026 год, выходной день переносится на понедельник 9 марта, а значит страна будет отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно.

Дополнительные выходные к праздничным дням стремятся брать молодые люди до 34 лет (18%), а также те, кто получает от 80 до 150 тыс. рублей в месяц (20%). Об этом сказано в исследовании SuperJob.

