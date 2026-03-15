Когда срок владения для НДФЛ не с даты госрегистрации права: таблица ситуаций
Обязанность подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и уплаты налога при продаже недвижимости напрямую зависит от срока владения объектом.
Ситуация
С какого момента исчисляется срок владения
Получение имущества по наследству
С даты смерти наследодателя
Покупка квартиры в новостройке по договору долевого участия (ДДУ)
С момента полной оплаты стоимости объекта в соответствии с договором
Перепланировка или раздел имущества
Если объект находился в собственности длительное время, а затем была перепланировка или раздел, срок владения — с даты приобретения первоначального объекта.
Поэтапное приобретение долей
Срок владения — с момента регистрации права на первую долю
Объединение помещений в один объект
Срок владения новой недвижимостью исчисляется с даты приобретения последнего из объединенных помещений
Продажа квартиры, приобретенной с использованием маткапитала, в которой выделена доля ребенка
С 1 января 2025 года срок владения такой квартирой исчисляется с даты ее приобретения родителями
УФНС добавило, что также уточнен порядок для земельных участков. При продаже участков для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, размещения гаражей, дач и огородов, которые были образованы в результате раздела или выдела исходного надела, срок владения новыми участками отсчитывается с момента приобретения права собственности на первоначальный (исходный) участок. При условии, что после раздела образовано не более двух новых участков.
