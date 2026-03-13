Работодателей хотят обязать считаться с мнением профсоюза при привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности

Чтобы защитить сотрудников-членов профсоюза от необоснованных дисциплинарных взысканий, такие решения работодатель будет принимать с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

12 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатель будет обязан учитывать мнение профсоюза при привлечении работников-членов профсоюза к дисциплинарной ответственности.

Так депутаты хотят предоставить работникам, которые входят в профсоюз, дополнительные гарантии защиты от необоснованных дисциплинарных взысканий.

«Законопроектом предлагается установить обязанность работодателя учитывать мотивированное мнение первичной профсоюзной организации при привлечении работников — членов профсоюзной организации к дисциплинарной ответственности, а также установить порядок учета такого мнения», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас ТК предусматривает учет мнения выборного органа первичной организации при увольнении работника-члена профсоюза по инициативе работодателя. Однако это не распространяется на привлечение к дисциплинарной ответственности.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

