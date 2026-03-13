Работодателей хотят обязать считаться с мнением профсоюза при привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности
12 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатель будет обязан учитывать мнение профсоюза при привлечении работников-членов профсоюза к дисциплинарной ответственности.
Так депутаты хотят предоставить работникам, которые входят в профсоюз, дополнительные гарантии защиты от необоснованных дисциплинарных взысканий.
«Законопроектом предлагается установить обязанность работодателя учитывать мотивированное мнение первичной профсоюзной организации при привлечении работников — членов профсоюзной организации к дисциплинарной ответственности, а также установить порядок учета такого мнения», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас ТК предусматривает учет мнения выборного органа первичной организации при увольнении работника-члена профсоюза по инициативе работодателя. Однако это не распространяется на привлечение к дисциплинарной ответственности.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
Узнайте, в каких случаях можно применять дисциплинарные взыскания — читайте разбор «Дисциплинарные взыскания: виды, как оформлять».
🔥Большой БухСтрим-2026
ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.
25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.
Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.
Начать дискуссию