Для клиентов разных банков на маркетплейсах могут уравнять условия

У банков, работающих с маркетплейсами, не должно быть преимуществ перед конкурентами, считают в Госдуме.

Клиенты разных банков при покупке товаров на маркептлейсах должны получать услуги на одинаковых условиях. У банков, работающих с маркетплейсами, не должно быть преимуществ.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Сейчас ЦБ обсуждает с Правительством открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах.

«Я с самого начала выступал за то, чтобы были равные условия работы на маркетплейсах для всех финансовых институтов. Если человек пользуется площадкой для покупки товаров и услуг, но у него нет карточки банка, аффилированного с этой площадкой, он должен иметь те же возможности, что и те, кто имеет карточку банка, аффилированного с площадкой. То есть должны быть равные условия конкуренции», — сказал депутат.

По его словам, Банк России и кабмин поддерживают эту точку зрения.

Принцип равнодоступности инфраструктуры для дистанционной продажи товаров и услуг Госдума хочет закрепить на законодательном уровне. Но регулирование надо сделать более широким, считает парламентарий.

Он напомнил, что у крупных банков тоже есть свои программы, которые также предусматривают определенные скидки за те или иные услуги.

«Получается, что они фактически тоже привязывают к себе клиентов. Таким образом, есть элементы недобросовестной конкуренции. Полагаю, что надо более широко, в том числе законодательно, отрегулировать все услуги, которые оказывают структуры, аффилированные с кредитными организациями. Так, чтобы клиенты разных банков могли получать их на одинаковых условиях», — уточнил Аксаков.

По его словам, законопроект могут разработать до конца весенней сессии 2026.

