Что делать, если работодатель просит объяснительную после увольнения

Сотруднику после увольнения не выплатили компенсацию за отпуск, поэтому он обратился в трудовую инспекцию.

Работодатель вспомнил, что месяц назад работник прогулял, и запросил объяснительную. Но трудовой договор уже расторгнут. После прогула работнику уменьшали премию. Но факт прогула не регистрировали, не составили ни объяснительную, ни акт.

Законно ли просить объяснительную по прогулу спустя почти месяц после увольнения, спрашивает работник.

«Работодатель может после увольнения обратиться к вам с просьбой предоставить объяснительную в связи с отсутствием на работе, однако вы не обязаны ее предоставлять», — ответил Роструд.

Требовать от работника письменное объяснение нужно было до применения дисциплинарного взыскания (ч. 1 ст. 193 ТК). А если в течение двух рабочих дней работник не написал объяснительную, нужно составлять соответствующий акт.