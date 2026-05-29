Можно ли отказать соискателю с плохим зрением – ответ Роструда

Отказ в приеме на работу из-за зрения будет неправомерным, если нет медицинского заключения о непригодности к конкретной работе.

При устройстве на работу соискатель узнал, что кандидаты должны иметь зрение в пределах от-1,5 до +1,5 диоптрий.

Считается ли это дискриминация по зрению, спросили на сайте Онлайнинспекции.

В некоторых случаях прием на работу возможен только после прохождения кандидатом медосмотра, который не выявил противопоказаний для работы, в том числе по зрению. Это может быть важным для работников, занятых на высоте, на подземных работах, охранников, крановщиков, водителей общественного транспорта, пилотов.

«Полагаем, отказ работодателя в приеме на работу из-за нарушений остроты зрения является неправомерным и дискриминационным в случае отсутствия медицинского заключения о непригодности к данной конкретной работе», — пояснил Роструд.

Не считается дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными законом, или особой заботой государства о людях, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите (ст. 3 ТК), напомнило ведомство.

Медосмотры проходят работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с движением транспорта и других – ст. 220 ТК.

