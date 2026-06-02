ИТ-специалисты получили почти 92 тысячи сертификатов на Госуслугах: как это поможет устроиться на работу

Почти 150 тысяч человек прошли тестирование ИТ-компетенций, пользователям выдали 91,8 тысячи сертификатов.

Платформа подтверждения ИТ‑компетенций на Госуслугах стала одним из самых востребованных сервисов для оценки профессиональных навыков. За 12 месяцев тестирование прошли порядка 150 тыс. человек — это более 10% всех ИТ‑специалистов в России. Всего пользователи успешно завершили почти 290 тыс. оценок.

«Пройти тестирование на платформе можно абсолютно бесплатно. По его результатам пользователь может получить сертификат, который станет дополнительным подтверждением компетенции при устройстве на работу», — сказано на сайте Минцифры.

За год выдали 91,8 тыс. таких документов, из них 46,9 тыс. — базового уровня, 10,3 тыс. — среднего и 24,6 тыс. — продвинутого.

Среди участников 95,3 тыс. — действующие ИТ‑специалисты, 28 тыс. — представители других сфер, а 24,5 тыс. — студенты как технических, так и нетехнических направлений. Наибольший интерес к платформе проявили жители Москвы (46 тысяч тестирований), Санкт‑Петербурга (15 тысяч), Московской области, Краснодарского края и Свердловской области.

По уровням владения компетенциями распределение выглядит так: 92 тыс. подтверждений базового уровня, 26,2 тыс. — среднего и 29,4 тыс. — продвинутого. Самыми популярными теоретическими направлениями стали Linux, API, HTML, Docker и JavaScript. В практических заданиях лидируют SQL, Python, C#, Java и PHP.

Платформа помогает работодателям объективно оценивать навыки кандидатов, а специалистам — подтверждать квалификацию и укреплять позиции на рынке. Сервис продолжает развиваться и становится важным элементом инфраструктуры поддержки ИТ‑отрасли.