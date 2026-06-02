Половина россиян просит запретить применение ИИ при отборе кандидатов

57% россиян не согласны на использование ИИ при отборе резюме, а каждый второй требует законодательного запрета на такие технологии.

Большинство экономически активных россиян не готовы доверять алгоритмам решение о трудоустройстве. Только 8% респондентов положительно оценивают внедрение ИИ в HR-процессы.

57% относятся к автоматическому скринингу резюме отрицательно, а 50% предлагают запретить на законодательном уровне такое использование ИИ.

Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.

Мужчины оказались более скептичны: 65% из них негативно относятся к автоматическому скринингу, а среди женщин этот показатель составляет 50%. При этом идею законодательного запрета ИИ-рекрутинга поддерживают ровно по 50% представителей обоих полов.

Уровень дохода влияет на лояльность к технологиям. Респонденты с зарплатой от 150 000 рублей чаще других поддерживают использование ИИ (11%) и реже выступают за его запрет (43%).

Не поддерживает внедрение нейросетей в найм даже молодежь до 35 лет: негативное отношение высказали 59%, что лишь немногим меньше показателей в группе старше 45 лет (60%).