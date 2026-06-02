Половина россиян просит запретить применение ИИ при отборе кандидатов
Большинство экономически активных россиян не готовы доверять алгоритмам решение о трудоустройстве. Только 8% респондентов положительно оценивают внедрение ИИ в HR-процессы.
57% относятся к автоматическому скринингу резюме отрицательно, а 50% предлагают запретить на законодательном уровне такое использование ИИ.
Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob.
Мужчины оказались более скептичны: 65% из них негативно относятся к автоматическому скринингу, а среди женщин этот показатель составляет 50%. При этом идею законодательного запрета ИИ-рекрутинга поддерживают ровно по 50% представителей обоих полов.
Уровень дохода влияет на лояльность к технологиям. Респонденты с зарплатой от 150 000 рублей чаще других поддерживают использование ИИ (11%) и реже выступают за его запрет (43%).
Не поддерживает внедрение нейросетей в найм даже молодежь до 35 лет: негативное отношение высказали 59%, что лишь немногим меньше показателей в группе старше 45 лет (60%).
