Номинальный доход россиян вырастет до 108 тысяч рублей: кому поднимут зарплату в 2026 году

Почти треть работодателей планирует индексацию зарплат до конца 2026 года. Главным драйвером повышения остается дефицит кадров в реальном секторе, который продолжит стимулировать компании увеличивать зарплаты в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и энергетике.

Зарплаты в России продолжают расти на фоне напряженного рынка труда и высокой конкуренции за квалифицированных специалистов.

Согласно опросу hh.ru, в первой половине 2026 года 33% компаний повысили оклады, а еще 29% намерены сделать это до конца года. По данным Росстата, реальная зарплата в феврале выросла на 8,6% в годовом выражении, а за последние четыре года — на 24,3%.

Ключевым фактором остается рекордно низкая безработица. Минэкономразвития прогнозирует ее умеренный рост с 2,2% до 2,7% в ближайшие три года, называя это нормализацией сверхнапряженного рынка. Дополнительное влияние оказывают повышение МРОТ и необходимость индексации доходов из‑за роста потребительских цен.

Наиболее заметный рост зарплат фиксируется в отраслях с острой нехваткой кадров. По данным экспертов, сильнее всего оклады выросли в энергетике, нефтегазовом секторе, образовании, фармакологии, финансовой сфере и тяжелом машиностроении, где повышение достигало 30-35%. Высокие показатели индексации также отмечены в телекоммуникациях, медицине, электронике, пищевой промышленности и услугах для населения.

«Становится очевидной связь между дефицитом высококвалифицированной рабочей силы в определенных отраслях экономики и повышением фиксированных заработных плат. Причем средний процент повышения достаточно весомый. В тяжелом машиностроении, к примеру, был зафиксирован рост зарплат практически на 30-35%», — сказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов.

По уровню зарплат лидируют транспорт (100,6 тыс. рублей), строительство (90 тыс.) и производство с агропромом (84,1 тыс.). Быстрее всего доходы растут в торговле, логистике, IT и связи. Среди рабочих специальностей наиболее заметный прирост наблюдается у инженеров‑технологов, водителей, маляров, штукатуров, а также у токарей и операторов ЧПУ, чьи зарплаты в ряде регионов уже на 20-30% выше офисных.

До конца 2026 года индексацию планируют компании в энергетике (43%), пищевой промышленности (42%), образовании (36%), электронике и сфере услуг (по 34%), гостиничном бизнесе, тяжелом машиностроении и финансовом секторе (по 33%). Рост также ожидается в медицине, фармацевтике, транспорте и логистике.

По оценке Минэкономразвития, реальные зарплаты вырастут на 2,4% в 2026 году, 3,9% в 2027‑м и 3,2% в 2028‑м. Номинальные доходы достигнут 108,3 тыс. рублей к концу 2026 года. При этом рост может сдерживаться высокой ключевой ставкой и удорожанием оборотных средств для бизнеса.