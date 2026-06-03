Номинальный доход россиян вырастет до 108 тысяч рублей: кому поднимут зарплату в 2026 году
Зарплаты в России продолжают расти на фоне напряженного рынка труда и высокой конкуренции за квалифицированных специалистов.
Согласно опросу hh.ru, в первой половине 2026 года 33% компаний повысили оклады, а еще 29% намерены сделать это до конца года. По данным Росстата, реальная зарплата в феврале выросла на 8,6% в годовом выражении, а за последние четыре года — на 24,3%.
Ключевым фактором остается рекордно низкая безработица. Минэкономразвития прогнозирует ее умеренный рост с 2,2% до 2,7% в ближайшие три года, называя это нормализацией сверхнапряженного рынка. Дополнительное влияние оказывают повышение МРОТ и необходимость индексации доходов из‑за роста потребительских цен.
Наиболее заметный рост зарплат фиксируется в отраслях с острой нехваткой кадров. По данным экспертов, сильнее всего оклады выросли в энергетике, нефтегазовом секторе, образовании, фармакологии, финансовой сфере и тяжелом машиностроении, где повышение достигало 30-35%. Высокие показатели индексации также отмечены в телекоммуникациях, медицине, электронике, пищевой промышленности и услугах для населения.
«Становится очевидной связь между дефицитом высококвалифицированной рабочей силы в определенных отраслях экономики и повышением фиксированных заработных плат. Причем средний процент повышения достаточно весомый. В тяжелом машиностроении, к примеру, был зафиксирован рост зарплат практически на 30-35%», — сказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов.
По уровню зарплат лидируют транспорт (100,6 тыс. рублей), строительство (90 тыс.) и производство с агропромом (84,1 тыс.). Быстрее всего доходы растут в торговле, логистике, IT и связи. Среди рабочих специальностей наиболее заметный прирост наблюдается у инженеров‑технологов, водителей, маляров, штукатуров, а также у токарей и операторов ЧПУ, чьи зарплаты в ряде регионов уже на 20-30% выше офисных.
До конца 2026 года индексацию планируют компании в энергетике (43%), пищевой промышленности (42%), образовании (36%), электронике и сфере услуг (по 34%), гостиничном бизнесе, тяжелом машиностроении и финансовом секторе (по 33%). Рост также ожидается в медицине, фармацевтике, транспорте и логистике.
По оценке Минэкономразвития, реальные зарплаты вырастут на 2,4% в 2026 году, 3,9% в 2027‑м и 3,2% в 2028‑м. Номинальные доходы достигнут 108,3 тыс. рублей к концу 2026 года. При этом рост может сдерживаться высокой ключевой ставкой и удорожанием оборотных средств для бизнеса.
На днях проходил техосмотр. Очень понравилось. На сайте нашел аккредитованную организацию. Созвонились. Поставил машину на въезде. Сфоткал проверяющего на ее фоне. Потом он попросил объехать здание с другой стороны и подать машину задом. Снова сфотка
Быстро. Удобно