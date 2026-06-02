Компаний-участников льготной IT-ипотеки стало на 30% больше в 2026 году

В 2026 году количество компаний-участников программы льготной IT-ипотеки увеличилось почти на 30% и достигло 9 тыс. организаций.

Минцифры обновило перечень аккредитованных компаний, сотрудники которых могут оформить льготный жилищный кредит. Рост числа участников программы по сравнению с прошлым годом составил почти 30%, а относительно 2024 года показатель увеличился более чем в три раза.

Проверить наличие организации в списке можно через специальный сервис на портале Госуслуги по ИНН или наименованию. В перечень включили компании, которые по итогам 2025 года применяли налоговые льготы и обеспечили раскрытие налоговой тайны, направив согласие в ФНС до 20 мая.

Если компании нет в списке, работодателю следует проверить выполнение условий программы. Причиной может стать отсутствие применения налоговых льгот в прошлом году, ошибки при оформлении согласия или нарушение сроков его подачи в налоговую службу.

«Следующее обновление перечня запланировано ближе к 25 сентября. Компании, которые по итогам 2025 года применяли налоговые льготы, но не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 сентября», — сказали в министерстве.

Ранее правительство ужесточило требования к IT-компаниям для участия в льготных программах, сделав раскрытие налоговой тайны обязательным условием.