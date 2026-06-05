Работник взял дополнительный выходной за работу в праздник: как считать норму рабочего времени

День отдыха за работу в выходной не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал.

Онлайнинспекция ответила на вопрос о том, влияет ли на оклад дополнительный выходной день за работу в праздник, если оплата в выходной была в одинарном размере.

Такой выходной не повлияет на оклад, сообщил Роструд.

В письме от 18.05.2021 № 14-6/ООГ-4466 Минтруд уточнял, что день отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал.

Этот вывод следует из общих положений о порядке исчисления нормы рабочего времени.

Логика такая: сотрудник работа в праздник и хочет взять дополнительный выходной (ч. 4 ст. 153 ТК). Если он взял день отдыха в том же месяце, когда работал в праздник — он отработал месячную норму рабочего времени. Работодатель должен выплатить ему оклад по норме и дополнительно оплатить одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день (ч. 1 ст. 153 ТК). День отдыха дополнительно не оплачивается.

Если день отдыха будет в другом месяце, работнику платят полный оклад за месяц выхода в праздник и оплату одинарной дневной ставки. А в месяце, когда взял дополнительный день отдыха, ему следует выплатить оклад полностью, несмотря на то что он отработает на один день меньше нормы.

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