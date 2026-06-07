Приближается срок уплаты НДФЛ за 2025 год

До 15 июля 2026 нужно заплатить НДФЛ по декларациям за 2025 год

УФНС напомнило, что россияне, которые самостоятельно задекларировали доходы, обязаны перечислить исчисленную сумму налога в бюджет не позднее 15 июля 2026 года.

Требование касается тех, кто получил доход от продажи имущества, сдачи недвижимости в аренду, выигрышей или в порядке дарения, а также частнопрактикующих специалистов и индивидуальных предпринимателей на ОСНО.

«Перечислить налог необходимо на ЕНС до наступления установленного срока», — подчеркнули налоговики.

Заплатить налог можно онлайн через ЛК налогоплательщика физлица и ИП, мобильное приложение «Налоги ФЛ» или сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС.



Обязанность по подаче декларации 3-НДФЛ возникает у лиц, получивших доход, с которого налоговый агент не удержал НДФЛ.

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