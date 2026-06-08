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Кадры

В ближайшие 7 лет нужно заместить 11,5 млн человек – Голикова

Ведомства обсудили инструменты обеспечения экономики кадрами.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о ключевых инструментах обеспечения экономики кадрами.

Для выявления потребности экономики в кадрах используют прогнозирование кадровой потребности и подготовки специалистов под этот спрос.

Прогноз кадровой потребности составляют на семь лет, последний прогноз сделан до 2032 года.

«Согласно ему, в этот период нам необходимо заместить 11,5 млн человек в связи с выходом на пенсию работников старшего возраста, и полмиллиона – это новые рабочие места. Важно, что 66% востребованных специалистов – это работники со средним профессиональным образованием», – рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Инструментом подготовки новых кадров назвали работу с молодежью. Так, в программу профориентации и индивидуального карьерного сопровождения учеников вовлечено уже почти 7,5 тыс. организаций.

«Позитивную динамику демонстрирует и уровень трудоустройства выпускников колледжей. В процентном соотношении речь идет о росте практически на треть. А если в абсолютных цифрах, то с учетом роста численности обучающихся спустя год после выпуска-2016 работали 252 тыс. ребят, закончивших колледжи.

А в 2025 году уже через квартал после получения диплома было трудоустроено свыше 558 тыс. выпускников», – сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Приоритетом в подготовке кадров с назвали переобучение и поддержку в трудоустройстве ветеранов СВО.

В этом году в перечень для бесплатного переобучения входят 213 востребованных профессий, из них 27 профессий – только для участников СВО.

Автор

Rozalya
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