Испытательный срок больше не пугает соискателей, лишь каждый седьмой воспринимает его негативно

Большинство соискателей воспринимают проверку профессиональных навыков спокойно или с пониманием. Только каждый седьмой россиянин негативно относится к испытательному сроку при трудоустройстве.

Аналитики сервиса SuperJob изучили отношение россиян к испытательному периоду. Спокойно к нему относятся 43% респондентов, еще 37% воспринимают такую практику с пониманием. Доля тех, кому этот этап трудоустройства неприятен, составила 15%.

Мужчины и женщины демонстрируют схожие взгляды: негатив к испытательному сроку испытывают по 15% представителей обоих полов. При этом наиболее категоричными оказались респонденты в возрасте от 35 до 45 лет — среди них отрицательно настроены 18%. Об этом сказано в исследовании.

Уровень образования и доход также влияют на восприятие HR-практики. Испытательный срок чаще вызывает раздражение у обладателей среднего профессионального образования (17%), чем у выпускников вузов (13%). Среди специалистов с доходом от 150 тыс. рублей доля негативно настроенных составляет 17%, однако 50% опрошенных в этой группе относятся к проверке спокойно.

Опыт трудоустройства снижает уровень тревожности. Те, кто уже проходил испытательный срок, реагируют на него спокойнее (44%), чем люди без подобного опыта (38%). Среди последних также зафиксирован более высокий уровень негатива — 17% против 14% у опытных работников.