Кандидат не хочет переоформлять паспорт в 45 лет: можно ли принять его по загранпаспорту — разъяснение эксперта

Онлайнинспекция дала разъяснения по ситуации: соискатель не хочет переоформлять паспорт РФ в 45 лет, а хочет трудоустроиться по загранпаспорту. Можно ли его принять на работу, спросил пользователь.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (ч. 1 ст. 65 ТК).

Основной документ для гражданина РФ на территории России – это паспорт гражданина РФ (ст. 9 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ).

Загранпаспорт таким документом не является, он удостоверяет личность гражданина РФ за пределами РФ, пояснил Роструд

Другие документы, удостоверяющие личность гражданина на территории РФ:

удостоверение личности военнослужащего РФ;

временное удостоверение личности гражданина РФ, которое выдается на период оформления нового паспорта.

Паспорт, не переоформленный по достижении 45 лет, считается недействительным, и не может быть принят для заключения трудового договора.

Но есть нюанс, уточняет юрист, управляющий партнер «Савицкая и партнеры» Анжелика Савицкая.

«Положение о паспорте устанавливает, что при достижении 20 или 45 лет документ сохраняет юридическую силу до оформления нового, но не более 90 дней. То есть если 45-летие наступило вчера и старый паспорт еще действителен в пределах этого срока – принять можно. Но если срок вышел – увы», — разъяснила она.

За сам факт приема с недействительным документом работодателю грозит административный штраф, а кадровик, оформивший такого сотрудника, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Но есть и второй аспект – последствия для самого трудового договора. Если договор заключили по просроченному паспорту, а потом это обнаружилось, ситуация сложная. Трудовое законодательство не предусматривает такого основания для увольнения, как истечение срока действия паспорта, подчеркнула Савицкая.

Придется предлагать работнику принести новый паспорт и вносить изменения в договор. Если он отказывается – можно только отстранить его от работы до устранения нарушения на основании статьи 76 ТК.

Эксперт рассказала, как налоговики и СФР обнаружат нарушение.

В отчетности в Соцфонд и налоговую указываются персональные данные работника – ФИО, СНИЛС, паспортные данные. Если в отчете РСВ указаны неверные паспортные реквизиты, налоговый орган не примет весь отчет на основании п. 7 ст. 431 НК. Кроме того, налоговые органы и СФР проводят межведомственные проверки.

«И еще один момент: подлинность паспорта легко проверить на сайте МВД. Контролирующие органы делают это регулярно. Обнаружат недействительный паспорт — последуют вопросы», — предупредила юрист.

А загранпаспорт удостоверяет личность гражданина РФ исключительно за пределами страны. На территории страны он для заключения трудового договора не принимается.

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