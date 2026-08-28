Вакансии в общепите и ритейле растут двузначными темпами летом 2026 года

Вакансии для линейного персонала увеличились на десятки процентов, а средняя оплата за смену в общепите и ритейле достигла 3,6-5,5 тыс. рублей.

Летом 2026 года российский рынок труда показал резкий рост потребности в линейном персонале, особенно в сфере общепита и ритейла. Работодатели активно нанимают сотрудников на временные позиции для работы в парках, туристических зонах и магазинах в часы пик.

В розничной торговле количество предложений выросло на 90%, при этом среднее вознаграждение составило 3,9 тыс. рублей за смену. Число вакансий для работников кухни увеличилось на 116%, а средняя оплата за смену достигла 5,5 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании «Авито Подработки».

Среди других востребованных профессий лидируют фасовщики, спрос на которых поднялся на 98% с оплатой 4,8 тыс. рублей за смену. Работников торгового зала стали искать на 58% чаще (3,6 тыс. рублей), а кассиров — на 32% чаще (2,8 тыс. рублей).

«Рост спроса на исполнителей в этих сферах может быть связан с сезонным увеличением покупательской активности. Исполнители помогают магазинам справляться с возросшим потоком покупателей, поддерживать порядок и выкладку товаров, а также оперативно закрывать задачи в часы пик», — сказали в компании.

Также на 72% выросло число вакансий для клинеров и помощников по хозяйству, которым предлагают около 5 тыс. рублей за смену.