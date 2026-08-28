Работник на полставки уходит в отпуск: Роструд объяснил, сколько дней ему нужно оплатить

Онлайнинспекция объяснила, как оплачивать отпуск работнику на половине ставки.

Как будет оплачен отпуск продолжительностью в 28 календарных дней, если целая ставка 32 000, а работник получает половину. Должен ли работодатель оплатить только 14 дней, уточняет пользователь.

«Работодатель обязан будет полностью оплатить 28 календарных дней отпуска. Факт того, что Вы работаете по совместительству на 0,5 ставки в данном случае значения не имеет», — ответил Роструд.

Средний заработок будет рассчитываться исходя из фактически полученной зарплаты за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (ч. 3 ст. 139 ТК).