Банки и МФО будут раскрывать ФССП данные о взыскании и взаимодействии с коллекторами с 1 сентября 2026 года

ФССП усиливает контроль за возвратом долгов: с 1 сентября все кредиторы обязаны отчитываться о взаимодействии с должниками, а первый отчет сформируют в апреле 2027 года.

С 1 сентября 2026 года финансовые организации обязаны отчитываться перед ФССП о работе по возврату долгов, включая взаимодействие с коллекторскими агентствами. Новые правила распространяются на все банки и микрофинансовые организации, которые занимаются взысканием самостоятельно или через посредников.

Первый отчет по новым требованиям необходимо подготовить в начале апреля 2027 года. Документ будет включать данные о деятельности компаний за вторую половину 2026 года. Об этом пишут «Известия».

С марта 2024 года ФССП выполняет функции надзорного органа за возвратом просроченной задолженности. Организации, которые планируют самостоятельно взаимодействовать с должниками, должны состоять в специальном реестре службы. Если банк или МФО не входят в этот перечень, им запрещено вести прямые переговоры с клиентами и направлять им сообщения.

Ужесточение контроля за взысканием происходит на фоне роста числа банкротств. Как пояснил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько, увеличение количества обращений ФНС в арбитражные суды с заявлениями о признании должников банкротами связано с сокращением деловой активности, особенно среди представителей малого бизнеса.

Статус надзорного органа ФССП получила в рамках реформы контроля за рынком взыскания, которая направлена на защиту прав должников.